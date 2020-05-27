Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина поделилась эмоциями от рождения у пары второго сына.

— 27 мая 2020 года родился наш сыночек, Илья Александрович Овечкин, — написала у себя в Instagram Шубская. — 55 сантиметров, 3 800 грамм. Мы самые счастливые!

Анастасия Шубская и Александр Овечкин объявили о помолвке в сентябре 2015 года. 28 августа 2016 года они зарегистрировали брак. Свадьба прошла в Барвихе 8 июля 2017-го в День семьи, любви и верности.

18 августа 2018 года в семье Овечкиных родился сын Сергей, названный в честь умершего брата хоккеиста.