НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Мы пытались сделать все от себя возможное». Овечкин — о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли

06:21
Теги:

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (1-4).

— Это тяжелый и странный год, — приводит слова Овечкина журналист ESPN Грег Вышински. — Мы пытались сделать все от себя возможное. Но все просто. «Айлендерс» забили, «Вашингтон» нет.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Айлендерс». «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли на стадии первого раунда во второй раз подряд.

Также в полуфинал Восточной конференции вышли «Тампа» и «Бостон».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир