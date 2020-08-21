Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (1-4).

— Это тяжелый и странный год, — приводит слова Овечкина журналист ESPN Грег Вышински. — Мы пытались сделать все от себя возможное. Но все просто. «Айлендерс» забили, «Вашингтон» нет.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Айлендерс». «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли на стадии первого раунда во второй раз подряд.

Также в полуфинал Восточной конференции вышли «Тампа» и «Бостон».