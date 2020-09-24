Нападающий «Тампы» Никита Кучеров после победы в третьем матче финала Кубка Стэнли против «Далласа» (5:2) прокомментировал успех команды.

«Мы просто придерживаемся плана. И, если надо, его корректируем, — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ. — Я всегда говорил: чем проще мы играем, тем лучше получается. Хотя я бы не сказал, что только второй период был удачным. Мы все 60 минут действовали на уровне. Еще пару раз так — и все будет прекрасно».

На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Лайтнинг». Четвертая игра финала состоится в субботу, 26 сентября. Начало — в 3.00 (мск).