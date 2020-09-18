Форвард «Тампы» Энтони Сирелли подвел итоги шестого матча полуфинала плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (2:1ОТ), где нападающий забросил победную шайбу.

— Эмоции сейчас просто зашкаливают, — приводит слова Сирелли официальный сайт НХЛ. — Мы пахали весь год. Нашей целью было сыграть за Кубок Стэнли. И вот мы тут. Быть в этой ситуации — мечта каждого мальчишки.

«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Далласом». Первый матч финальной серии состоится 20 сентября.