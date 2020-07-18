Главный тренер «Тампы» Джон Купер считает, что номинирование вратарая Андрея Василевского на «Везина Трофи» три года подряд отражает высокий уровень игры всей команды.

— У меня нет под рукой статистики, но три раза подряд номинироваться на «Везина Трофи» — это показывает, что вся команда выступает на высоком уровне, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Купера. — В его возрасте (25 лет) это просто замечательный успех. Ни для кого не секрет, что Василевский был одним из игроков нашего костяка с тех пор, как попал в команду. Большая честь, что его номинировали три раза подряд. И я не хочу сидеть тут и разглагольствовать, что парень превзошел наши ожидания. Нет — мы надеялись, что все так и будет.