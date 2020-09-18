Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов подвел итоги шестого матча полуфинала плей-офф НХЛ против «Тампы» (1:2ОТ).

— У нас был хороший шанс на победу в этом матче, но Нельсон не забил, что уж тут поделаешь, — приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ. — Конечно, мы расстроены. Мы хотели сыграть в финале, и шанс у нас был. Но мы проиграли, и сезон для нас закончен.

«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Далласом». Первый матч финальной серии состоится 20 сентября.