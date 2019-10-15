«Мы едим суп каждый день. Это дело его рук». У Мэттьюса есть претензии к Михееву

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс отметил, что российский новичок команды Илья Михеев изменил традиционное меню команды.

— Теперь суп у нас в меню каждый день, и я уверен, что здесь не обошлось без его вмешательства, — цитирует TSN Мэттьюса. — Лично я не большой фанат супа. Нет, я иногда люблю мамин куриный суп с тортильей, но обычно, когда я иду на ужин, то суп то не заказываю.

Если говорить об игре, то Илья очень быстр, он хорошо обращается с шайбой. Думаю, что самой большой трудностью для него было адаптироваться к маленьким площадкам, но он очень хорошо приспособился.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика