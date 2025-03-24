Мурашов стал рекордсменом фарм-клуба «Питтсбурга» в своем дебютном сезоне

Вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов одержал 10-ю победу подряд в АХЛ в составе «Уилкс-Бэрри».

В ночь с 23 на 24 марта команда 20-летнего россиянина на выезде обыграла «Бриджпорт» со счетом 5:2. Мурашов отразил 22 броска в этом матче.

После игры против «Бриджпорта» Мурашов стал рекордсменом по продолжительности победной серии для вратарей-новичков фарм-клуба «Пингвинз» в АХЛ.

Российский голкипер проводит свой дебютный сезон в Северной Америке. В июле 2024 года он подписал трехлетний контракт новичка с «Питтсбургом».