Мурашов стал рекордсменом фарм-клуба «Питтсбурга» в своем дебютном сезоне
Вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов одержал 10-ю победу подряд в АХЛ в составе «Уилкс-Бэрри».
В ночь с 23 на 24 марта команда 20-летнего россиянина на выезде обыграла «Бриджпорт» со счетом 5:2. Мурашов отразил 22 броска в этом матче.
После игры против «Бриджпорта» Мурашов стал рекордсменом по продолжительности победной серии для вратарей-новичков фарм-клуба «Пингвинз» в АХЛ.
Российский голкипер проводит свой дебютный сезон в Северной Америке. В июле 2024 года он подписал трехлетний контракт новичка с «Питтсбургом».
