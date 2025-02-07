Мурашов рассказал о своих впечатлениях от жизни в США

Вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов рассказал о своих впечатлениях от жизни в США.

«Машину купил не сразу. Сначала мне клуб предоставлял арендованную. Через месяц купил машину, так как понял, что здесь без нее очень тяжело.

Достаточно быстро привык к Америке. Я в этом плане адаптивен. Понимаю, что здесь люди более свободные, они меньше стесняются. Не берусь оценивать, хорошо это или плохо. Ребята помогали, все открытые, можно спокойно задавать вопросы. Сейчас достаточно комфортно себя чувствую», — сказал Мурашов «ВсеПроСпорт».

Мурашов 31 июля 2024 года подписал трехлетний контракт новичка с клубом «Питтсбург Пингвинз».