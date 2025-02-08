Мурашов рассказал, что такое Ист-Кост

Вратарь системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов рассказал о том, что такое лига Ист-Кост.

— Вас недавно подняли из Ист-Коста. Что это вообще за мир?

— Стиль игры примерно такой же, просто немного помедленнее, чуть меньше мастерства. Но так как в «Питтсбурге» выстроена одна система, то переход из команды в команду не сильно ощущается, требования едины, как и стиль. Уровень ниже, чем в АХЛ, но это хорошая возможность для адаптации и понимания игры в Северной Америки.

— У вас было 15 побед в 20 матчах, 91,9% отраженных бросков — шикарная статистика.

— Я об этом не задумываюсь, все это в прошлом. Сейчас надо просто двигаться вперед.

— Условия в Ист-Косте намного хуже, чем в АХЛ?

— Я бы не сказал, что намного. Различных опций, конечно, поменьше, но все необходимое, чтобы играть в хоккей, есть. Да и я сам не привередливый.

— Какие опции?

— Вместо пяти различных порошков с электролитами их три. Или вместо трех массажистов один человек. Можем на выезд поехать в день игры. Если будешь сильно заморачиваться, то будут заметны различия. Но если фокусируешься только на игре, на том, что важно, то не будешь испытывать трудностей, — приводит слова Мурашова «ВсеПроСпорт».

20-летний голкипер в июле 2024 года подписал трехлетний контракт новичка с «Питтсбургом». Мурашов является воспитанником ярославского «Локомотива».