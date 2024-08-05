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Сегодня, 16:52

Мурашов признался, что ожидал большей разницы между Россией и США

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский голкипер Сергей Мурашов рассказал, как проходит его адаптация в США.

Летом 20-летний россиянин подписал контракт новичка с «Питтсбургом» на три года.

«Не сказал бы, что это сложно или просто. Нужно время. Я не тот человек, который с порога начинает шутить и открыто себя вести.

Да, я первый раз летал в Америку. Думал, что будет больше разница между Россией и Америкой. Понятно, что я был недолго, чуть больше недели. Возможно, в сезоне разницу почувствую», — цитирует Мурашова Sport24.

«Пингвинз» выбрали российского голкипера «Локомотива» на драфте 2022 года под общим 118-м номером.

В прошлом сезоне Мурашов провел 34 матча за «Локо» в МХЛ, отразив в среднем 93 процента бросков. В КХЛ на его счету 6 матчей за «Локомотив».

 

Источник: Sport24
Сергей Мурашов
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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