Мурашов дебютирует в НХЛ в матче «Питтсбурга» с «Лос-Анджелесом»

Российский голкипер Сергей Мурашов попал в состав «Питтсбурга» на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Для 21-летнего вратаря это будет первая игра в НХЛ.

На драфте НХЛ 2022 года Мурашов был выбран «Питтсбургом» в 4-м раунде под общим 118-м номером. Летом 2024-го россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Пингвинз».

Матч «Питтсбурга» и «Лос-Анджелеса» пройдет в воскресенье, 9 ноября. Начало — в 22.00 по московскому времени.