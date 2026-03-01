Мухамадуллина признали первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Эдмонтон»

Российский защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (5:4), сообщает пресс-служба лиги.

24-летний россиянин забил победный гол.

Второй звездой признали 25-летнего канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, на счету которого три результативные передачи.

Третьей звездой был признан 19-летний канадский форвард «Сан-Хосе» Майк Миса — у него гол и результативная передача.

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