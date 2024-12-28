Мухамадуллин в матче с «Вегасом» забросил первую шайбу в НХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

22-летний россиянин забросил шайбу на 15-й минуте и сделал счет 1:1. Для Мухамадуллина это первый гол в НХЛ.

На данный момент на счету Мухамадуллина 6 матчей в НХЛ и 1 (1+0) очко.