Мухамадуллин набрал первое очко за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Колорадо Иглз» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» защитник Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей, которая стала для него первой за команду. Также голевой пас у его партнера Артемия Князева, у форварда фарм-клуба «Колорадо» Михаила Мальцева ассист.

21-летний Мухамадуллин присоединился к «Сан-Хосе» в результате обмена с «Нью-Джерси». На его счету 2 матча за «Барракуду», в которых он набрал 1 (0+1) очко.