Мухамадуллин набрал первое очко за фарм-клуб «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Колорадо Иглз» со счетом 2:3.
В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» защитник Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей, которая стала для него первой за команду. Также голевой пас у его партнера Артемия Князева, у форварда фарм-клуба «Колорадо» Михаила Мальцева ассист.
21-летний Мухамадуллин присоединился к «Сан-Хосе» в результате обмена с «Нью-Джерси». На его счету 2 матча за «Барракуду», в которых он набрал 1 (0+1) очко.
Tristen Tuesday was yesterday but we think Robins is just getting a head start on next week's celebration ? pic.twitter.com/MJolmE5qTg— San Jose Barracuda (@sjbarracuda) March 23, 2023
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|69
|46
|23
|100
|2
|Нью-Джерси
|71
|45
|26
|98
|3
|Рейнджерс
|71
|41
|30
|92
|4
|Айлендерс
|72
|37
|35
|82
|5
|Питтсбург
|71
|35
|36
|80
|6
|Вашингтон
|72
|33
|39
|74
|7
|Филадельфия
|70
|26
|44
|64
|8
|Коламбус
|70
|22
|48
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|70
|54
|16
|113
|2
|Торонто
|70
|42
|28
|93
|3
|Тампа-Бэй
|72
|42
|30
|90
|4
|Флорида
|71
|36
|35
|79
|5
|Оттава
|71
|34
|37
|73
|6
|Баффало
|70
|33
|37
|72
|7
|Детройт
|70
|31
|39
|71
|8
|Монреаль
|71
|28
|43
|62
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|71
|38
|33
|90
|2
|Миннесота
|71
|41
|30
|90
|3
|Колорадо
|70
|41
|29
|88
|4
|Виннипег
|72
|40
|32
|83
|5
|Нэшвилл
|69
|35
|34
|78
|6
|Сент-Луис
|70
|31
|39
|68
|7
|Аризона
|71
|27
|44
|65
|8
|Чикаго
|70
|24
|46
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|71
|44
|27
|94
|2
|Лос-Анджелес
|71
|41
|30
|92
|3
|Эдмонтон
|71
|40
|31
|88
|4
|Сиэтл
|70
|39
|31
|85
|5
|Калгари
|72
|32
|40
|79
|6
|Ванкувер
|70
|31
|39
|67
|7
|Анахайм
|71
|23
|48
|56
|8
|Сан-Хосе
|71
|19
|52
|53
|23.03
|03:00
|
Колорадо – Питтсбург
|2 : 5
|23.03
|05:30
|
Эдмонтон – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|136
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|69
|106
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|100
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|58
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|70
|48
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|69
|47
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|43
|1.94
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|33
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.20