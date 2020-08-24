Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии».

— Могу с полной уверенностью утверждать, что мы можем положиться на наше умение вести игру «пять на пять», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ. — Мы хорошо понимаем, как нам надо работать в таком формате и за счет чего можно добиться победы в плей-офф. Мы прошли первые два раунда, осознавая уже на генном уровне, что делать, как играть, как настраиваться и как готовиться.