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«Можем положиться на наше умение вести игру «пять на пять». Тротц — о серии против «Филадельфии»

06:37
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии».

— Могу с полной уверенностью утверждать, что мы можем положиться на наше умение вести игру «пять на пять», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ. — Мы хорошо понимаем, как нам надо работать в таком формате и за счет чего можно добиться победы в плей-офф. Мы прошли первые два раунда, осознавая уже на генном уровне, что делать, как играть, как настраиваться и как готовиться.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/avalanche-need-energy-from-all-lines/c-318709556

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