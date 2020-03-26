Нападающий «Нью-Йорк Рейндерс» Павел Бучневич в интервью «СЭ рассказал об аварии на Манхэттене, в которую попал с партнером по команде — вратарем Игорем Шестеркиным.

— Расскажите про аварию, в которую вы попали с Игорем Шестеркиным.

— Это было очень неприятно. Едем спокойно по Бруклину, вдруг со встречной полосы поворачивает машина и врезается нам в бок, мы летим в сторону других машин. Чего с водителем той машины произошло, даже непонятно. У меня есть видео момента, но показывать я его не буду. Но нашей вины там совсем нет.

— Говорят, что один из виновников аварии попытался сбежать.

— Ну да, только смысла в этом не было. Везде же камеры.

— «У Игоря Шестеркина перелом ребра, а Бучневич очень сильно испугался» — это цитата из заявления представителей «Рейнджерс». Смешная формулировка.

— Да там что не скажи, смешно бы было. Не хотели просто рассказывать о нашем состоянии. У меня никаких повреждений не было, так, внутренние ушибы, но я же довольно быстро вернулся на лед. У Шестеркина все было сильней, но говорили, что он пропустит 3-4 недели, а он уже через 14 дней вернулся.

— Вы были пристегнуты?

— Да. Слушайте, раньше я мог в России ездить непристегнутый, был грех. Но теперь понимаю, что если бы не ремни безопасности, то меня бы просто выбросило из машины.

— Испугались?

— Только позже, когда уже все прошло. Все ведь могло закончиться гораздо серьезней. Но теперь, если я на пассажирском сидении, то никогда не буду смотреть в телефон. По крайней мере, первое время.

— Чья машина пострадала в той аварии?

— Моя. Просто в хлам. Но она была в лизинге, так что финансовых потерь у меня не будет. (Алексей Шевченко)