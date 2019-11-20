Московское «Динамо» в овертайме победило рижское, Шипачев забил на последней секунде

Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме проиграло одноклубникам из Москвы — 3:4. В составе гостей по голу и двум результативным передачам на счету Вадима Шипачева и Михала Чайковски.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1)

Голы: Макмиллан — 8 (Дарзиньш, Слепец), 27:41 — 1:0. Хиетанен — 10 (бол., Шипачев, Чайковски), 29:33 — 1:1. Тарасов — 9 (бол., Чайковски, Хиетанен), 38:16 — 1:2. Редлихс — 3, 41:18 — 2:2. Сотниекс — 3 (Сетдиков, Протапович), 49:52 — 3:2. Чайковски — 3 (бол., Шипачев, Яшкин), 56:16 — 3:3. Шипачев — 9 (Яшкин), 64:59 — 3:4.

Вратари: Макаров — Бочаров.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 21 (7+3+6+5) — 42 (7+16+17+2).

Судьи: Беляев, Соин.

20 ноября. Рига. «Арена Рига».