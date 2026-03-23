Московское «Динамо» поздравило Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ

Московское «Динамо» поздравило нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ с учетом плей-офф.

«Поздравлем динамовца с очередным великим достижением», — говорится в сообщении в соцсетях команды.

Форвард «Кэпиталз» забросил 1000-ю шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3 ОТ). В сезоне-2025/26 40-летний россиянин в 71 игре набрал 53 (26+27) очка.

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