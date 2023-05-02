Московское «Динамо» подписало контракт с обладателем Кубка Стэнли Пакеттом

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Седриком Пакеттом.

Соглашение с канадским игроком рассчитано на 2 года.

На счету форварда Кубок Стэнли 2020 года в составе «Тампы», суммарно 448 матчей и 95 (51+44) очков в НХЛ.

В КХЛ Пакетт дебютировал в сезоне-2022/23 в составе минского «Динамо». 29-летний хоккеист принял участие в 62 матчах и набрал 29 (16+13) очков.