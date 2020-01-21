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Мощнейшая смена русского защитника! Красиво хитанул одного соперника, а затем поколотил второго

03:37
Никита Охотюк. Фото Habs Eyes on the Prize
Никита Охотюк. Фото Habs Eyes on the Prize
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«Ошава Дженералз» в домашнем матче регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио проиграла «Оттаве 67» — 3:5. В конце первого периода российский защитник гостей Никита Охотюк провел впечатляющую смену. Сначала он провел мощный силовой прием, а затем победил в драке.

19-летний уроженец Челябинска в текущем сезоне провел 19 матчей, в которых набрал 11 (1+10) очков при показателе полезности «+16», Он был выбран «Нью-Джерси» на драфте 2019 года под общим 61-м номером.

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