Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

25 марта, 09:09

Моррисси — о погоне Овечкина: «Для «Вашингтона» это настоящий источник энергии»

Сергей Ярошенко

Защитник «Виннипега» Джош Моррисси прокомментировал погоню нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Я уверен, что для «Вашингтона» это настоящий источник энергии. Алекс собирается побить рекорд по голам, и это очень захватывающе для «Вашингтона». Держу пари, это совсем их не отвлекает. Мы сделаем все возможное, чтобы не дать ему побить этот рекорд завтра, но у них очень впечатляющий сезон, и у Ови тоже потрясающий год», — цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Встреча «Виннипега» и «Вашингтона» состоится в ночь на 26 марта и начнется в 03.00 по московскому времени.

На счету 39-летнего Овечкина 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забросить 7 шайб, чтобы превзойти достижение Гретцки. По данным лиги, если россиянин сохранит текущую результативность, то установит новый рекорд в ночь на 16 апреля в гостевом матче против «Айлендерс».

До конца регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проведет еще 12 игр.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

2VfnxvogoAg
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Джош Моррисси
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
Овечкин вошел в заявку «Вашингтона» на последний предсезонный матч
Карбери: «Овечкин и Фехервари были хороши в матче против «Бостона»
Овечкин вернулся в состав после травмы. Но голы приберег на регулярку
«Вашингтон» проиграл «Бостону» в первом предсезонном матче с Овечкиным
Карбери: «Надеюсь, что за эти 9 дней Овечкин сможет максимально приблизиться к своей идеальной форме»
Овечкин: «Приятно вернуться на лед, но мне нужно больше времени»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Vlad C

    Если он за последние 12 игр гол или два забъёт я скажу ого-го. Не будет никаких рекордов в этом году, да и вследуещем сомневаюсь что он рекорд побъёт.

    26.03.2025

  • Царь Горох

    Узбагойся, Джош. Завтра Дед 7 точно не забьет)

    25.03.2025

    • Марченко стал третьим игроком в истории «Коламбуса» по скорости достижения 70 голов

    Флаэрти — об Овечкине: «Чертовски крутая карьера»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости