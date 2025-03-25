Моррисси — о погоне Овечкина: «Для «Вашингтона» это настоящий источник энергии»

Защитник «Виннипега» Джош Моррисси прокомментировал погоню нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Я уверен, что для «Вашингтона» это настоящий источник энергии. Алекс собирается побить рекорд по голам, и это очень захватывающе для «Вашингтона». Держу пари, это совсем их не отвлекает. Мы сделаем все возможное, чтобы не дать ему побить этот рекорд завтра, но у них очень впечатляющий сезон, и у Ови тоже потрясающий год», — цитирует хоккеиста пресс-служба НХЛ.

Встреча «Виннипега» и «Вашингтона» состоится в ночь на 26 марта и начнется в 03.00 по московскому времени.

На счету 39-летнего Овечкина 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забросить 7 шайб, чтобы превзойти достижение Гретцки. По данным лиги, если россиянин сохранит текущую результативность, то установит новый рекорд в ночь на 16 апреля в гостевом матче против «Айлендерс».

До конца регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» проведет еще 12 игр.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.