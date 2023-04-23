Моррисси из-за травмы пропустит остаток серии с «Вегасом»

Защитник «Виннипега» Джош Моррисси получил травму в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (5:4 2ОТ).

Как сообщил главный тренер «Джетс» Рик Боунесс, 28-летний канадец из-за травмы нижней части пропустит оставшиеся матчи серии.

В текущем сезоне Моррисси провел 78 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 76 (16+60) очков.