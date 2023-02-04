Морозов забросил пятую шайбу за фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Колорадо» со счетом 1:2.

Единственную шайбу в составе фарм-клуба «Вегаса» забросил форвард Иван Морозов.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 33 матча в АХЛ, в которых набрал 11 (5+6) очков.