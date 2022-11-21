Морозов забросил первую шайбу за фарм-клуб «Вегаса»

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Онтарио» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Вегаса» форвард Иван Морозов отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 9 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка. Заброшенная шайба в матче с «Онтарио» стала для Морозова первой в АХЛ.