Президент КХЛ, экс-форвард сборной России Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал о неудачном бизнес-проекте.

— У вас были неудачные попытки войти в бизнес?

— Одной хватило. Еще играя в НХЛ, открыл в Америке мебельный салон. В 2004-м наступил локаут, я улетел в Россию, подписал контракт с «Ак Барсом». А моего компаньона внезапно посадили.

— За что?

— За наркотики.

— Американец?

— Русский. В Штатах живет давно. При знакомстве произвел приятное впечатление, не было проблем ни с наркотиками, ни с алкоголем. Но потом слетел с катушек. То ли переклинило, то ли захотелось все попробовать.

— Как вы узнали, что он в тюрьме?

— С какого-то момента перестал выходить на связь. Телефон постоянно был вне зоны доступа. Я набрал приятелю, попросил заехать в салон, выяснить, что да как. И услышал: «Все закрыто, никого нет».

— У вас шок?

— Мягко говоря. Счета за аренду помещения оплачивал регулярно. Отыскал номер жены компаньона, дозвонился — тут-то и открылась правда. А я в Казани, чемпионат в разгаре, сорваться никуда не могу.

— Чем кончилось?

— Дождался отпуска, прилетел в Америку, быстренько свернул проект. Часть мебели удалось распродать, но в общей сложности потерял 250 тысяч долларов. На собственном опыте убедился — в таких делах нельзя никому доверять. Если не хочешь прогореть, нужно все контролировать самому.

— С тех пор — никакого бизнеса?

— Уже не рисковал, вкладывался в недвижимость. Покупал коммерческие помещения и сдавал в аренду. Это надежнее всего.

Полностью интервью Морозова можно прочитать здесь.