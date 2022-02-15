«Открыл в США мебельный салон. Потерял 250 тысяч долларов». Президент КХЛ Морозов — о неудачном бизнесе
Президент КХЛ, экс-форвард сборной России Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал о неудачном бизнес-проекте.
— У вас были неудачные попытки войти в бизнес?
— Одной хватило. Еще играя в НХЛ, открыл в Америке мебельный салон. В 2004-м наступил локаут, я улетел в Россию, подписал контракт с «Ак Барсом». А моего компаньона внезапно посадили.
— За что?
— За наркотики.
— Американец?
— Русский. В Штатах живет давно. При знакомстве произвел приятное впечатление, не было проблем ни с наркотиками, ни с алкоголем. Но потом слетел с катушек. То ли переклинило, то ли захотелось все попробовать.
— Как вы узнали, что он в тюрьме?
— С какого-то момента перестал выходить на связь. Телефон постоянно был вне зоны доступа. Я набрал приятелю, попросил заехать в салон, выяснить, что да как. И услышал: «Все закрыто, никого нет».
— У вас шок?
— Мягко говоря. Счета за аренду помещения оплачивал регулярно. Отыскал номер жены компаньона, дозвонился — тут-то и открылась правда. А я в Казани, чемпионат в разгаре, сорваться никуда не могу.
— Чем кончилось?
— Дождался отпуска, прилетел в Америку, быстренько свернул проект. Часть мебели удалось распродать, но в общей сложности потерял 250 тысяч долларов. На собственном опыте убедился — в таких делах нельзя никому доверять. Если не хочешь прогореть, нужно все контролировать самому.
— С тех пор — никакого бизнеса?
— Уже не рисковал, вкладывался в недвижимость. Покупал коммерческие помещения и сдавал в аренду. Это надежнее всего.
|Столичный дивизион
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|В
|П
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|1
|Питтсбург
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|30
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|2
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|46
|32
|14
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|50
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|Коламбус
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|23
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|Айлендерс
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|25
|40
|7
|Нью-Джерси
|49
|17
|32
|39
|8
|Филадельфия
|47
|15
|32
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|48
|31
|17
|68
|3
|Торонто
|45
|30
|15
|63
|4
|Бостон
|46
|27
|19
|57
|5
|Детройт
|49
|22
|27
|50
|6
|Оттава
|45
|17
|28
|38
|7
|Баффало
|47
|15
|32
|38
|8
|Монреаль
|48
|8
|40
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|46
|34
|12
|72
|2
|Миннесота
|43
|29
|14
|61
|3
|Нэшвилл
|48
|28
|20
|60
|4
|Сент-Луис
|46
|27
|19
|59
|5
|Даллас
|46
|25
|21
|52
|6
|Виннипег
|45
|20
|25
|48
|7
|Чикаго
|48
|17
|31
|41
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|45
|26
|19
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|8
|Сиэтл
|48
|16
|32
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|15.02
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Миннесота – Детройт
|7 : 4
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Сиэтл – Торонто
|- : -
|15.02
|05:00
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Виннипег – Чикаго
|- : -
|15.02
|06:30
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Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|65
|
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Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|63
|И
|Г
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Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|32
|И
|КН
|
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Вилле Хуссо
Сент-Луис
|16
|1.84
|
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Фредерик Андерсен
Каролина
|33
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|36
|2.09