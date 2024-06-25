Морис стал четвертым тренером в НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли в возрасте 57 лет и старше

Главный тренер «Флориды» Пол Морис выиграл свой первый Кубок Стэнли в 57 лет. В финале «Пантерз» победили «Эдмонтон» (4-3).

Морис стал четвертым тренером в истории НХЛ, выигравшим Кубок в возрасте 57 лет и старше, после Скотти Боумэна, Дика Ирвина и Брюса Кэссиди.

Также на счету канадского специалиста 1 848 матчей в регулярном чемпионате — это самый большой показатель среди главных тренеров до первого Кубка, а 137 игр в плей-офф — третий результат после Пэта Бернса (144) и Майка Кинэна (140).