Морис — о победе над «Бостоном»: «Никогда не знаешь, как команда будет выглядеть в первой игре»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (6:4).

«Можно подумать, что знаешь, как будет выглядеть команда в первой игре, но ты этого никогда не знаешь. Это то, что не дает спать в ночь перед первым матчем. Но мы выглядели правильно, играли быстро, хорошо катались. Фанаты тоже были взволнованы, они создавали много шума в арене. Мы играли, исходя из этого. У нас было много энергии», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

«Флорида» проведет следующий матч 11 октября против «Оттавы». «Бостон» в этот же день встретится с «Монреалем».