Морис: «Бобровский был зол после второго пропущенного гола, потом его было уже трудно переиграть»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал игру вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (3:2).

«При счете 3:1 ему не понравился второй пропущенный гол. Он был зол, и потом его было уже трудно переиграть. Сергей идеально подходит нашей команде. Бобровский очень спокоен в воротах», — приводит слова Мориса журналист Джеймсон Олив.

В текущем сезоне 36-летний россиянин провел 44 матча, четырежды сыграв на ноль при 90,7 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.49.