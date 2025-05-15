Морис оценил игру Бобровского в пятом матче серии с «Торонто»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис после победы в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (6:1) поделился впечатлениями от игры вратаря Сергея Бобровского.

«Я думаю, Сергей всегда готов поймать волну. Его подготовка не меняется, он понятия не имеет о своей статистике. Я думаю, что в последнее время, в том числе с середины серии с «Тампой», парни играют перед ним в тот хоккей, который он понимает», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч состоится 16 мая и начнется в 23:00 по московскому времени.