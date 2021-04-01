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Монтур, Мэттьюс и Донской — звезды дня в НХЛ

11:30
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Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Третьей звездой дня стал защитник «Баффало» Брэндон Монтур, который отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (6:1).

Второй звездой дня признан нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 2 (1+1) очка в игре против «Виннипега» (3:1).

Первая звезда дня — форвард «Колорадо» Йоонас Донской, который набрал 4 (3+1) очка в матче с «Аризоной» (9:3).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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