Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Третьей звездой дня стал защитник «Баффало» Брэндон Монтур, который отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (6:1).

Второй звездой дня признан нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 2 (1+1) очка в игре против «Виннипега» (3:1).

Первая звезда дня — форвард «Колорадо» Йоонас Донской, который набрал 4 (3+1) очка в матче с «Аризоной» (9:3).