Монтур, Мэттьюс и Донской — звезды дня в НХЛ
11:30
Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.
Третьей звездой дня стал защитник «Баффало» Брэндон Монтур, который отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (6:1).
Второй звездой дня признан нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 2 (1+1) очка в игре против «Виннипега» (3:1).
Первая звезда дня — форвард «Колорадо» Йоонас Донской, который набрал 4 (3+1) очка в матче с «Аризоной» (9:3).
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...