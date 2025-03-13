Монтор в матче с «Монреалем» забил самый быстрый гол в овертайме в истории НХЛ

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл в овертайме «Монреаль» (5:4).

Победный гол на пятой секунде овертайма забил защитник Брандон Монтор. Эта шайба стала самой быстрой с начала овертайма и любого периода в истории лиги.

После этого матча «Сиэтл» с 60 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Монреаль» с 69 очками — на девятой строчке «Востока».