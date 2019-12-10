Монтгомери уволен с поста главного тренера «Далласа» Радулова из-за непрофессионального поведения

Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери был уволен, сообщает официальный Twitter клуба. За команду выступает российский форвард Александр Радулов.

NEWS: Jim Montgomery has been dismissed as the team's Head Coach.



Effective immediately, Rick Bowness will assume the role of Interim Head Coach for the team. #GoStars https://t.co/mC6C6Q7KHA — Dallas Stars (@DallasStars) December 10, 2019

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Баунесс. Кроме того, тренер «Техаса» Эрик Лэксдал станет его ассистентом.

Как заявил генеральный менеджер клуба Джеймс Нил, в «Далласе» решили, что поведение Монтгомери не соответствует стандартам профессионализма, а также ценностям «Далласа» и НХЛ.

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