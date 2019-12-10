НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Монтгомери уволен с поста главного тренера «Далласа» Радулова из-за непрофессионального поведения

18:36
Теги:

Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери был уволен, сообщает официальный Twitter клуба. За команду выступает российский форвард Александр Радулов.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Баунесс. Кроме того, тренер «Техаса» Эрик Лэксдал станет его ассистентом.

Как заявил генеральный менеджер клуба Джеймс Нил, в «Далласе» решили, что поведение Монтгомери не соответствует стандартам профессионализма, а также ценностям «Далласа» и НХЛ.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир