Монтгомери уволен с поста главного тренера «Далласа» Радулова из-за непрофессионального поведения
Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери был уволен, сообщает официальный Twitter клуба. За команду выступает российский форвард Александр Радулов.
NEWS: Jim Montgomery has been dismissed as the team's Head Coach.— Dallas Stars (@DallasStars) December 10, 2019
Effective immediately, Rick Bowness will assume the role of Interim Head Coach for the team. #GoStars https://t.co/mC6C6Q7KHA
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рик Баунесс. Кроме того, тренер «Техаса» Эрик Лэксдал станет его ассистентом.
Как заявил генеральный менеджер клуба Джеймс Нил, в «Далласе» решили, что поведение Монтгомери не соответствует стандартам профессионализма, а также ценностям «Далласа» и НХЛ.
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