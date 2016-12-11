"Монреаль" забросил "Колорадо" 10 шайб, Радулов и Марков набрали очки, Варламов пропустил шесть шайб

"Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил "Колорадо" со счетом 10:1. Российский нападающий "Канадиенс" Александр Радулов набрал 2 (1+1) очка. Его партнер по команде и соотечественник Андрей Марков отдал две результативные передачи.

Российский вратарь "Колорадо" Семен Варламов заменил Кэлвина Пикара на 8-й минуте встречи, однако пропустил шесть голов и был заменен тем же Пикаром перед третьим периодом.

Единственную шайбу в составе "Колорадо" забросил Блэйк Комо с передачи россиянина Никиты Задорова.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Колорадо" - 10:1 (6:1, 3:0, 1:0)

Голы: Флинн - 1 (Карр, Андригетто), 2:56 - 1:0. Пачоретти - 9 (Плеканец), 5:13 - 2:0. Лехконен - 5 (Дано, Шоу), 7:12 - 3:0. Пачоретти - 10 (МАРКОВ, Плеканец), 8:13 - 4:0. Байрон - 9 (Галлахер, Питри), 8:41 - 5:0. Флинн - 2 (Андригетто, Редмонд), 13:47 - 6:0. Комо - 4 (ЗАДОРОВ, Маккиннон), 19:47 - 6:1. РАДУЛОВ - 6 (Пачоретти, Плеканец), 31:35 - 7:1. Пачоретти - 11 (РАДУЛОВ, Плеканец), 38:33 - 8:1. Питри - 4 (бол., МАРКОВ, Шоу), 39:59 - 9:1. Пачоретти - 12 (Митчелл, Редмонд), 47:28 - 10:1.

Вратари: Прайс - Пикар (ВАРЛАМОВ, 7:12, Пикар, 40:00).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 36 (16+10+10) - 16 (7+5+4).

Наши: Емелин (19:25/1/2), Марков (18:46/2/2), Радулов (16:56/2/4) - Григоренко (18:26/0/0), Задоров (18:48/1/-3), Тютин (19:00/0/-2).

11 декабря. Монреаль. Centre Bell.