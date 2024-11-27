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Сегодня, 06:28

«Монреаль» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Юта» в гостях одержала победу над «Монреалем» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 ОТ.

За «Юту» шайбы забросили Дилан Гюнтер, Джек Макбэйн, а также решивший исход матча в овертайме Михаил Сергачев.

Авторами голов «Канадиенс» стали Джейден Страбл и Алекс Ньюхук.

«Юта» с 21 очком занимает 11-е место в Западной конференции. «Монреаль» набрал 17 очков и идет 15-м на «Востоке».

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Юта
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5 Бостон 23 10 13 23
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