«Монреаль» переиграл «Юту», Демидов сделал голевую передачу

«Монреаль» победил «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Канадиенс» точные броски на счету Оливера Капанена, Коула Кофилда (дубль), Алекса Ньюхука, Ника Сузуки и Кирби Дака. Российский нападающий Иван Демидов сделал голевой пас на Капанена. В сезоне-2025/26 у 19-летнего хоккеиста 13 (4+9) очков в 15 матчах.

У «Маммот» голы забили Кайлер Ямамото и Лоусон Крауз.

«Юта» потерпела второе поражение подряд, занимает шестое место в таблице Западной конференции (18 очков после 15 матчей). «Монреаль» (22 очка после 15 игр) идет на втором месте в Восточной конференции.