«Монреаль» выиграл у «Филадельфии» благодаря дублю Ковальчука

«Филадельфия» на своем льду проиграла «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). Дублем в составе победителей отметился российский нападающий Илья Ковальчук.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Монреаль» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Фэраби — 4 (Питлик, Буннамэн), 18:47 — 1:0. Татар — 17 (Дано, Чиаро), 19:05 — 1:1. Ковальчук — 5 (бол., Казинс, Уэбер), 22:08 — 1:2. Лехконен — 11 (Дано, Татар), 22:19 — 1:3. Ковальчук — 6 (Дано, Татар), 51:13 — 1:4.

Вратари: Лион — Прайс.

Штраф: 11 — 23.

Броски: 41 (12+19+10) — 40 (13+10+17).

Наши: Проворов (24.09/1/-2) — Ковальчук (15.38/5/+2).

17 января. Филадельфия. Wells Fargo Center.