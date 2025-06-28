«Монреаль» выбрал россиянина Жаровского под 34-м номером на драфте НХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский был выбран «Монреалем» под общим 34-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2025 года.

18-летний хоккеист стал первым из полевых игроков из России, выбранных на нынешнем драфте НХЛ.

В прошедшем сезоне Жаровский сыграл семь матчей за «Салават» в плей-офф КХЛ, отметившись одной результативной передачей. В среднем он проводил на льду чуть более шести минут.

В первом раунде драфта НХЛ был выбран один российский хоккеист. Им стал голкипер Петр Андреянов, которого взял «Коламбус».