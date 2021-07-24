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«Монреаль» выбрал на драфте защитника, ставшего героем секс-скандала

07:04
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«Монреаль» в первом раунде драфта НХЛ 2021 года выбрал защитника Логана Майлу. 18-летний канадец был выбран под общим 31-м номером.

Логан Майлу.Молодой канадец подавал большие надежды, но вляпался в секс-скандал. Как один поступок может перечеркнуть всю карьеру

Перед церемонией драфта стало известно, что многие клубы отказались от варианта с выбором перспективного канадца из-за уголовного приговора, который был вынесен в ноябре, когда хоккеист играл в Швеции за «Лейон».

Майлу попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина занимались половым актом. Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию.

В итоге на хоккеиста был наложен штраф, но он продолжил играть за свой клуб. После случившегося он принес публичные извинения за свой проступок.

В сезоне-2020/21 Майлу сыграл в 19 матчах чемпионата Швеции и набрал 15 (7+8) очков.

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Евгений Козинов все материалы автора

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