«Монреаль» выбрал на драфте защитника, ставшего героем секс-скандала

«Монреаль» в первом раунде драфта НХЛ 2021 года выбрал защитника Логана Майлу. 18-летний канадец был выбран под общим 31-м номером.

Перед церемонией драфта стало известно, что многие клубы отказались от варианта с выбором перспективного канадца из-за уголовного приговора, который был вынесен в ноябре, когда хоккеист играл в Швеции за «Лейон».

Майлу попал под следствие после того, как распространил среди одноклубников фотографию, на которой он и женщина занимались половым актом. Снимок был сделан без согласия женщины, которая обратилась в полицию.

В итоге на хоккеиста был наложен штраф, но он продолжил играть за свой клуб. После случившегося он принес публичные извинения за свой проступок.

В сезоне-2020/21 Майлу сыграл в 19 матчах чемпионата Швеции и набрал 15 (7+8) очков.