«Монреаль» впервые в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» повел в счете
03:50
«Монреаль» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» открыл счет.
На 16-й минуте встречи шайбу забросил Джош Андерсон. Впервые в этой серии «Канадиенс» забили первыми и повели в счете.
THE MONTREAL CANADIENS STRIKE FIRST. #GoHabsGo | #StanleyCup pic.twitter.com/aQ0NK5f5qN— NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) July 6, 2021
«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.
Опрос
проголосовало: 11172Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2021?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю