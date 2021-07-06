«Монреаль» впервые в финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой» повел в счете

«Монреаль» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» открыл счет.

На 16-й минуте встречи шайбу забросил Джош Андерсон. Впервые в этой серии «Канадиенс» забили первыми и повели в счете.

«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» (3-0). В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.