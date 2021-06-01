«Монреаль» вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые с сезона-2014/15
04:42
«Монреаль» в первом раунде плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 4-3 в серии.
«Канадиенс» впервые с сезона-2014/15 вышли во второй раунд, где встретятся с «Виннипегом». За это время команда трижды не вышла в плей-офф и дважды проиграла в первом раунде.
«Монреаль» с 24 победами в Кубке Стэнли является самым титулованным клубом в НХЛ.
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