«Монреаль» вышел во второй раунд Кубка Стэнли впервые с сезона-2014/15

«Монреаль» в первом раунде плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 4-3 в серии.

«Канадиенс» впервые с сезона-2014/15 вышли во второй раунд, где встретятся с «Виннипегом». За это время команда трижды не вышла в плей-офф и дважды проиграла в первом раунде.

«Монреаль» с 24 победами в Кубке Стэнли является самым титулованным клубом в НХЛ.