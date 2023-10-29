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Сегодня, 08:46

«Монреаль» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Виннипег» на выезде по буллитам проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За «Джетс» забили Адам Лаури, оформивший дубль, и Нино Нидеррайтер. У «Канадиенс» отличились Джастин Бэррон, Шон Монахан, Джоэль Армиа и Ник Сузуки (победный буллит).

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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ХК Виннипег Джетс
ХК Монреаль Канадиенс
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«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
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«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
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«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 8 6 2 12
2 Каролина 9 5 4 10
3 Нью-Джерси 7 4 3 9
4 Айлендерс 7 4 3 9
5 Филадельфия 8 4 4 9
6 Коламбус 8 3 5 8
7 Вашингтон 7 3 4 7
8 Питтсбург 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 7 1 15
2 Торонто 8 5 3 11
3 Монреаль 8 5 3 11
4 Детройт 9 5 4 11
5 Тампа-Бэй 8 4 4 10
6 Флорида 7 4 3 8
7 Оттава 8 4 4 8
8 Баффало 8 3 5 6
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 7 6 1 12
2 Даллас 6 4 2 9
3 Виннипег 8 4 4 9
4 Нэшвилл 8 4 4 8
5 Миннесота 8 3 5 8
6 Сент-Луис 7 3 4 7
7 Аризона 7 3 4 6
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 8 1 17
2 Ванкувер 8 5 3 11
3 Лос-Анджелес 8 4 4 10
4 Анахайм 8 4 4 8
5 Сиэтл 9 2 7 6
6 Калгари 8 2 6 5
7 Эдмонтон 7 1 6 3
8 Сан-Хосе 8 0 8 1
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29.10 01:00
Флорида – Сиэтл
 3 : 2
29.10 02:00
Монреаль – Виннипег
 4 : 3 Б
29.10 02:00
Питтсбург – Оттава
 2 : 5
29.10 02:00
Нэшвилл – Торонто
 3 : 2 ОТ
29.10 02:00
Коламбус – Айлендерс
0 : 2
29.10 02:00
Бостон – Детройт
 4 : 1
29.10 05:00
Ванкувер – Рейнджерс
3 : 4 ОТ
29.10 05:30
Лос-Анджелес – Вегас
 3 : 4 Б
29.10 20:00
Баффало – Колорадо
 - : -
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И О
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Джек Хьюз

Нью-Джерси

 7 18
Дилан Ларкин

Дилан Ларкин

Детройт

 9 15
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 9 13
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 9 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 8 8
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 8 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 4 1.25
Джозеф Уолл

Джозеф Уолл

Торонто

 4 1.32
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