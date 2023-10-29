«Монреаль» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» на выезде по буллитам проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За «Джетс» забили Адам Лаури, оформивший дубль, и Нино Нидеррайтер. У «Канадиенс» отличились Джастин Бэррон, Шон Монахан, Джоэль Армиа и Ник Сузуки (победный буллит).

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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