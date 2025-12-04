«Монреаль» по буллитам переиграл «Виннипег», Демидов сделал голевую передачу

«Монреаль» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Игра прошла на льду «Белл Центра» в Монреале.

В основное время у «Канадиенс» забили Юрай Слафковски и Оливер Капанен, а у «Джетс» — Кайл Коннор и Марк Шайфли. Автором победного буллита стал Коул Кофилд.

Российский нападающий хозяев Иван Демидов отметился голевой передачей. У 19-летнего россиянина теперь 20 (6+14) очков в 26 играх этого сезона.

«Монреаль» набрал 31 очко в 26 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 27 очков в 26 играх.