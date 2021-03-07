«Монреаль» разгромил «Виннипег» со счетом 7:1

«Монреаль» победил «Виннипег» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дублем отметился Брендан Галлахер. Российский защитник Александр Романов сыграл в третьем звене и не отметился результативными действиями.

«Монреаль» набрал 28 очков и идет третьим в северном дивизионе. У «Виннипега» 31 очко и вторая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Виннипег» — 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

Голы: Андерсон — 10 (Котканиеми, Тоффоли), 15:29 — 1:0. Тоффоли — 15 (Уэбер), 27:03 — 2:0. Галлахер — 9 (Дано, Татар), 31:01 — 3:0. Галлахер — 10 (Дано, Татар), 34:25 — 4:0. Армиа — 5 (Друэн, Сузуки), 36:05 — 5:0. Байрон — 2 (Эванс), 44:20 — 6:0. Питри — 8 (Татар, Галлахер), 48:20 — 7:0. Перро — 6 (бол., Шайфли, Пионк), 51:14 — 7:1.

Вратари: Прайс — Хеллибак (Броссуа, 34:25).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 28 (11+10+7) — 29 (9+8+12).

Наши: Романов (20.36/1/+2) — -.

7 марта. Монреаль. Centre Bell.