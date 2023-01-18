«Монреаль» обыграл «Виннипег». Дадонов оформил дубль

Дадонов оформил дубль в победном матче «Монреаля» против «Виннипега»

«Монреаль» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» прервали трехматчевую победную серию «Джетс».

Российский нападающий Евгений Дадонов отметился двумя заброшенными шайбами в составе победителей. Теперь у него 4 гола в этой регулярке.

«Виннипег» с 59-ю очками лидирует в Западной конференции. «Монреаль» с 41 очком располагается на 15-й строчке в Восточной конференции.