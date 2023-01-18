«Монреаль» обыграл «Виннипег». Дадонов оформил дубль
Дадонов оформил дубль в победном матче «Монреаля» против «Виннипега»
«Монреаль» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Канадиенс» прервали трехматчевую победную серию «Джетс».
Российский нападающий Евгений Дадонов отметился двумя заброшенными шайбами в составе победителей. Теперь у него 4 гола в этой регулярке.
«Виннипег» с 59-ю очками лидирует в Западной конференции. «Монреаль» с 41 очком располагается на 15-й строчке в Восточной конференции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|27
|17
|62
|2
|Нью-Джерси
|44
|29
|15
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|25
|20
|57
|4
|Вашингтон
|46
|24
|22
|54
|5
|Питтсбург
|43
|22
|21
|50
|6
|Айлендерс
|45
|23
|22
|50
|7
|Филадельфия
|44
|18
|26
|43
|8
|Коламбус
|43
|13
|30
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|34
|9
|72
|2
|Торонто
|44
|26
|18
|59
|3
|Тампа-Бэй
|42
|28
|14
|57
|4
|Флорида
|45
|21
|24
|46
|5
|Баффало
|42
|21
|21
|44
|6
|Детройт
|42
|18
|24
|43
|7
|Оттава
|43
|19
|24
|41
|8
|Монреаль
|44
|18
|26
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|59
|2
|Даллас
|45
|26
|19
|59
|3
|Миннесота
|42
|24
|18
|52
|4
|Колорадо
|42
|22
|20
|47
|5
|Сент-Луис
|45
|22
|23
|47
|6
|Нэшвилл
|43
|20
|23
|46
|7
|Аризона
|43
|13
|30
|31
|8
|Чикаго
|41
|11
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|43
|26
|17
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|5
|Калгари
|45
|21
|24
|51
|6
|Ванкувер
|43
|18
|25
|39
|7
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|35
|8
|Анахайм
|44
|12
|32
|29
Результаты / календарь
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23.01
|18.01
|03:00
|
Вашингтон – Миннесота
|- : -
|18.01
|03:00
|
Монреаль – Виннипег
|- : -
|18.01
|03:00
|
Торонто – Флорида
|- : -
|18.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|18.01
|04:00
|
Нэшвилл – Коламбус
|- : -
|18.01
|04:30
|
Чикаго – Баффало
|- : -
|18.01
|05:00
|
Аризона – Детройт
|- : -
|18.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|43
|68
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|62
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|42
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|28
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|17
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|33
|2.21
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