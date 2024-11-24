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Сегодня, 06:40

«Монреаль» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 6:2.

После этого матча «Вегас» с 28 очками занимает третье место в Западной конференции, «Монреаль» с 16 очками — на последней строчке «Востока».

ХК Вегас Голден Найтс
ХК Монреаль Канадиенс
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1 Нью-Джерси 23 14 9 30
2 Каролина 20 14 6 29
3 Вашингтон 20 13 7 27
4 Рейнджерс 18 12 6 25
5 Айлендерс 21 8 13 21
6 Коламбус 20 9 11 20
7 Филадельфия 21 9 12 20
8 Питтсбург 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 20 12 8 26
2 Флорида 21 12 9 25
3 Баффало 21 11 10 23
4 Бостон 22 10 12 23
5 Тампа-Бэй 19 10 9 22
6 Детройт 20 8 12 18
7 Оттава 20 8 12 17
8 Монреаль 20 7 13 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 21 17 4 34
2 Миннесота 20 13 7 30
3 Даллас 19 13 6 26
4 Колорадо 21 12 9 24
5 Юта 20 8 12 19
6 Сент-Луис 22 9 13 19
7 Нэшвилл 21 7 14 17
8 Чикаго 21 7 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 21 13 8 28
2 Калгари 21 12 9 27
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4 Ванкувер 19 10 9 23
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Лос-Анджелес – Сиэтл
 2 : 1
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Калгари – Миннесота
 4 : 3 Б
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Флорида – Колорадо
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Питтсбург – Юта
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Оттава – Ванкувер
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Детройт – Бостон
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