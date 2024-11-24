«Монреаль» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 6:2.

После этого матча «Вегас» с 28 очками занимает третье место в Западной конференции, «Монреаль» с 16 очками — на последней строчке «Востока».