«Вегас» на выезде победил «Монреаль», у Барбашева три очка

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Монреаль» со счетом 6:2.

В составе «Голден Найтс» 3 (1+2) очка набрал Иван Барбашев. «Канадиенс» заменили вратаря Самуэля Монтембо на Кэйдена Примо на 50-й минуте при счете 1:5.