«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли

«Монреаль» в овертайме выиграл у «Вегаса» в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил финн Арттури Лехконен.

«Канадиенс» выиграли серию 4-2 и вышли в финал плей-офф. Второй финалист определится в серии «Тампа» — «Айлендерс» (3-3).