«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли
06:05
«Монреаль» в овертайме выиграл у «Вегаса» в шестом матче полуфинала Кубка Стэнли (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил финн Арттури Лехконен.
«Канадиенс» выиграли серию 4-2 и вышли в финал плей-офф. Второй финалист определится в серии «Тампа» — «Айлендерс» (3-3).
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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