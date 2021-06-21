«Вегас» в овертайме победил «Монреаль» и сравнял счет в серии
«Вегас» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл в овертайме «Монреаль» со счетом 2:1.
На шайбу Пола Байрона гости ответили шайбами Брэйдена Макнэбба и Николя Руа, который забросил на второй минуте овертайма.
В воротах «Вегаса» играл Робин Ленер, заменивший Марка-Андре Флери, который допустил результативную ошибку в третьей игре серии. Ленер до этого провел один матч в текущем плей-офф против «Колорадо» (1:7) в первой игре второго раунда.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 23 июня в Лас-Вегасе и начнется в 4:00 мск.
НХЛ
Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч
«Монреаль» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Байрон — 3 (Сузуки), 38:55 — 1:0. Макнэбб — 1 (Карлссон, Теодор), 50:37 — 1:1. Руа — 4 (Пачиоретти, Так), 61:18 — 1:2.
Вратари: Прайс — Ленер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 28 (11+9+8+0) — 21 (4+8+6+3).
Наши: — .
21 июня. Монреаль. Centre Bell.
Счет в серии: 2-2.
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