«Вегас» в овертайме победил «Монреаль» и сравнял счет в серии

«Вегас» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл в овертайме «Монреаль» со счетом 2:1.

На шайбу Пола Байрона гости ответили шайбами Брэйдена Макнэбба и Николя Руа, который забросил на второй минуте овертайма.

В воротах «Вегаса» играл Робин Ленер, заменивший Марка-Андре Флери, который допустил результативную ошибку в третьей игре серии. Ленер до этого провел один матч в текущем плей-офф против «Колорадо» (1:7) в первой игре второго раунда.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 23 июня в Лас-Вегасе и начнется в 4:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«Монреаль» — «Вегас» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Байрон — 3 (Сузуки), 38:55 — 1:0. Макнэбб — 1 (Карлссон, Теодор), 50:37 — 1:1. Руа — 4 (Пачиоретти, Так), 61:18 — 1:2.

Вратари: Прайс — Ленер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 28 (11+9+8+0) — 21 (4+8+6+3).

Наши: — .

21 июня. Монреаль. Centre Bell.

Счет в серии: 2-2.