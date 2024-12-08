«Монреаль» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» на своем льду уступил «Вашингтону» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

У хозяев шайбы забросили Алекс Ньюхук и Коул Кофилд.

В составе «Кэпиталз» дублем отметился Том Уилсон, еще по голу забили Пьер-Люк Дюбуа и Дилан Строум.

«Вашингтон» с 40 очками остается на 1-й строчке в Восточной конференции, «Монреаль» набрал 23 очка и занимает последнее место.